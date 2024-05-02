كلاس: الجهود المشكورة التي تُبحث اليوم في بيروت هي المدخل الصحيح لمعالجة وقائية لأزمة النزوح

عبّر وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال ​جورج كلاس​، عن تقديره "جهود رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، وموقف رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة والرّئيس القبرصي من قضيّة معالجة ​النزوح السوري​ إلى ​لبنان​". وأشار في تصريح، إلى أنّ "الجهود المشكورة الّتي تُبحث اليوم في بيروت، هي المدخل الصّحيح لمعالجة وقائيّة للأزمة الّتي بدأت تشكّل خطرًا وجوديًّا على لبنان"، مؤكّدًا أنّ "الإجماع اللّبناني حول خطورة هذه القضيّة، يجب أن يشكّل نقطة انطلاق لإيجاد حلول لكلّ المشاكل الّتي يعاني منها البلد، وبالأخص مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، التزامًا باكتمال عقد المؤسّسات الدّستوريّة".

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