النشرة: حريق في أحد مطاعم بعلبك واقتصرت الأضرار على الماديات

شب حريق في احد المطاعم في منطقة منتزهات العين بمدينة بعلبك وقد حضرت فرق الدفاع المدني وعملت على اخماده، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.

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