نجيب ساويرس يوجه رسالة للشعب اللبناني : استفيدوا منه.. زي ما أنقذ نيسان ينقذ اقتصاد لبنان

الشارقة - اميمة ياسر - وجه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس نصيحة للبنانيين اعتبر أنها يمكن أن تساهم في إنقاذ اقتصادهم المتعثر.

وفي التفاصيل، وجه ساويرس مقترحه من خلال تعليقه على مقابلة لرجل الأعمال اللبناني ورئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن.

في حسابه على منصة "إكس"، أعاد ساويرس نشر مقطع فيديو من مقابلة لكارلوس غصن مع قناة "LBC" اللبنانية قال فيها: "الدولة اللبنانية غنية، انتبه، الدولة اللبنانية عندها صلاحيات بلبنان كتير مهمة..الدولة اللبنانية عندها ميناء وعندها مطار وطيران و20% حسب ما فهمت من الأراضي في لبنان وعندها كل ما سيعثر عليه من بترول إلى غاز طبيعي.. هذه كلها صلاحيات رهيبة، وحسب ما فهمت كل هذه الأصول تبع الدولة بيعتبروها بتسوى 40 مليار دولار".

وعلق نجيب ساويرس على هذه التصريحات قائلا في رسالته للبنانيين: "استفيدوا منه.. زي ما أنقذ نيسان ينقذ اقتصاد لبنان".