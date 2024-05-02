القبض على شخص للاشتباه في تورطه في الهجوم على كنيس يهودي ببولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو - (د ب ا)



ألقت الشرطة البولندية القبض على فتى يبلغ من العمر 16 عامًا بعد إلقائه عبوة حارقة على كنيس نوزيك اليهودي التاريخي، بحسب ما قاله متحدث باسم الشرطة لصحيفة رزيكزبوسبوليتا اليوم الخميس.

ومازال لم يتضح الدافع وراء الهجوم الذي استهدف أمس الأربعاء الكنيس في وارسو، الذي نجا من مذبحة النازي خلال الحرب العالمية الثانية. ورفض المشتبه به الإدلاء بأي شىء.

ونشر السفير الإسرائيلي في بولندا باكوف ليفن أمس الأربعاء صورة على منصة " إكس" تظهر علامات حرق على الكنيس الواقع في وسط المدينة.

وكتب ليفن " لا يجب التهاون مع مثل هذه الهجمات المناهضة للسامية المشينة". وأضاف " يجب العثور على مرتبكي هذه الواقعة ومعاقبتهم".

كما أدان الرئيس اندريه دودا الحادث، وكتب عبر منصة " إكس" " لا يوجد مكان لمعاداة السامية في بولندا، لا يوجد مكان للكراهية في بولندا".