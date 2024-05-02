بالأيام والمواد.. ننشر جدول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في الجيزة، في 8 مايو الجاري.

ووفقا لمديرية تعليم الجيزة، تم الإعلان عن جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية في الجيزة، لجميع الطلاب كالتالي:

جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي:

- الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية، والتربية الدينية.

- السبت 11/5/2024: العلوم، المهارات المهنية.

- الإثنين 13/5/2024: اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 15/5/2024: الرياضيات، وICT.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي:

- الخميس 9/5/2024: اللغة العربية، والتربية الدينية.

- الأحد 12/5/2024: العلوم، والمهارات المهنية.

- الثلاثاء 14/5/2024: اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

- الخميس 16/5/2024: الرياضيات، وICT.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي:

- الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية والخط.

- السبت 11/5/2024: اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.

- الإثنين 13/5/2024: الهندسة، والعلوم.

- الأربعاء 15/5/2024: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي:

- الخميس 9/5/2024: اللغة العربية والخط.

- الأحد 12/5/2024: اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.

- الثلاثاء 14/5/2024: الهندسة، والعلوم.

- الخميس 16/5/2024: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية:

- السبت 18/5/2024: اللغة العربية والخط.

- الأحد 19/5/2024: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الإثنين 20/5/2024: الهندسة.

- الثلاثاء 21/5/2024: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- الأربعاء 22/5/2024: العلوم، والتربية الفنية.

- الخميس 23/5/2024: الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية "خاص بمدرسة السعيدية".

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي:

- الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية.

- السبت 11/5/2024: الفيزياء، والفلسفة.

- الإثنين 13/5/2024: اللغة الأجنبية الأولى.

- الأربعاء 15/5/2024: اللغة الأجنبية الثانية، والجغرافيا.

- السبت 18/5/2024: الرياضيات.

- الإثنين 20/5/2024: الأحياء، والتاريخ.

- الأربعاء 22/5/2024: الكيمياء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي:

- الخميس 9/5/2024: اللغة العربية "عام".

- الأحد 12/5/2024: اللغة الأجنبية الثانية "عام"، الأحياء "علمي"، علم النفس والاجتماع "أدبي".

- الثلاثاء 14/5/2024: الكيمياء "علمي"، الفلسفة والمنطق "أدبي".

- الخميس 16/5/2024: الفيزياء "علمي"، التاريخ "أدبي".

- الأحد 19/5/2024: تطبيقات الرياضيات "علمي"، الجغرافيا "أدبي".

- الثلاثاء 21/5/2024: اللغة الأجنبية الأولى "عام".

- الخميس 23/5/2024: جير وتفاضل وحساب مثلثات "عام".

يذكر أن المديريات التعليمية والإدارات والمدارس التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية، أعلنت الانتهاء من تجهيز أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وبحسب المديريات التعليمية، فإنه تم إعدادها من قبل اللجان الفنية وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وطباعتها وتغليفها من خلال وضعها في مظاريف حرصا على سريتها الكاملة حتى تصل للطلاب داخل لجان امتحانات نهاية العام.

ووفقا للمديريات، فإن الأسئلة تم وضعها وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية ومن كتاب المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني وسوف تقيس مستويات الطلاب المختلفة.للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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