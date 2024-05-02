جعجع التقى بخاري وبحث معه الملف الرئاسي واجتماعات اللجنة الخماسية

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، سفير السعودية في لبنان وليد بخاري، وتم البحث في التطورات السياسية على الصعيدين اللبناني والاقليمي، ولا سيما الملف الرئاسي واجتماعات اللجنة الخماسية، فضلا عن أهمية تطبيق القرار الدولي 1701 وضبط الحدود ناهيك عن المستجدات في الجنوب اللبناني. وقدم السفير بخاري لجعجع عباءة سعودية مطرّزة.

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