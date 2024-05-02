وزير الخارجية الإسرائيلي: وجّهت بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا

رأى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنّ "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخرق الاتفاقيات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية".

وأعلن أنّه وجّه "بالتعامل الفوري مع كافة الجهات المعنية بالحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا".

وكانت قد نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤولَين تركيَين مطلعين، قولهما إنّ "تركيا أوقفت جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل اعتبارًا من اليوم الخميس.

ولم تعلن سلطات تركيا عن هذه الخطوة رسميًا.

لكن في 24 نيسان الماضي، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أنّ "العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل توقفت"، وذلك على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبلغت قيمة التجارة بين تركيا وإسرائيل 6.8 مليار دولار في العام الماضي، 76% منها صادرات تركية، بحسب معهد الإحصاء التركي، وقيّدت تركيا الشهر الماضي الصادرات إلى إسرائيل بسبب الحرب على غزة.