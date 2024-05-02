البرهان يزور مدينتي مروي ودنقلا بالولاية الشمالية

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن زيارته للولاية الشمالية التي إمتدت ليومين، وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلي مدينة مروي وسط إستقبالات رسمية وشعبية.

وفور وصوله، تفقد قيادة الفرقة 19 مشاة، بمروي وتلقى تنويراً شاملاً حول مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية.

وإطمأن الفريق أول ركن البرهان على المجهودات التي تقوم بها قيادة الفرقة في تأمين المنطقة، مشيداً بالتفاف جماهير الولاية حول القوات المسلحة وانخراطهم في المقاومة الشعبية.

القوات المسلحة السودانية

وقام القائد العام للقوات المسلحة، بجولة في سوق مروي ووقف على إنسياب السلع وأسعارها وإطمأن على الحركة التجارية في المدينة.

مدينة دنقلا

كما زار مدينة دنقلا ، وعقد إجتماعاً مع حكومة الولاية الشمالية واللجنة الأمنية بالولاية وإطمأن خلال الإجتماع على الوضع الأمني والإقتصادي بالولاية.

كما قام البرهان بجولة تفقدية في سوق دنقلا، وقف خلالها على أوضاع السلع والخدمات وإنسيابها للمواطنين.

مجلس السيادة الانتقالي

وتفقد رئيس مجلس السيادة الميناء البري للمدينة، موضحًا بأ ن والي الشمالية في تصريح صحفي أن حكومة الولاية تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن الإقتصادي لكل السودانيين.

مبيناً أن رئيس المجلس السيادي وقف على مجهودات الحكومة الولائية في تأمين كافة حدود الولاية وذلك من خلال التناغم والتنسيق بين قيادة الفرقة ١٩ مشاة والقوات النظامية الأخري وبمساندة المقاومة الشعبية.

وأضاف أن حكومته تبذل مجهودات كبيرة في مراقبة الخلايا النائمة وإفشال مخططاتها لزعزعة الأمن والاستقرار بالولاية.

وقال والي الشمالية أن الفريق أول ركن البرهان وقف أيضا على إستعدادات الولاية لفتح المدارس خلال شهر مايو الجاري وإطمأن، من خلال التقرير التنفيذي الذي تم تقديمه ،على إستقرار الولاية وصرف مرتبات العاملين بها، فضلا عن إستقرار الموسم الشتوي، مشيداً بالجهد المبذول من قبل حكومة الولاية في مجال ترقية الإستثمار والتنمية العمرانية.