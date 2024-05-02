بن غفير: أدعو نتانياهو إلى إقالة غالانت من منصبه فهو لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالات من منصبه فهو لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع". ورأى ان "غالانت أحد المسؤولين عن فشل 7 تشرين الاول، وليس لديه تفويض بالموافقة على تعيين جنرالات وتشكيل هيئة الأركان".

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