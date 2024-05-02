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أعلن تنظيم "المقاومة الإسلامية في البحرين- سرايا الأشتر"، مسؤوليته عن استهداف هدف إسرائيلي في إيلات، وذلك لأول مرة منذ بداية حرب غزة.
وذكر، في بيان، أنّه استهدف مقرّ شركة النقل البري الإسرائيلية "تراك نت" (Trucknet) في مدينة إيلات يوم الثلاثاء 27 نيسان "بواسطة الطيران المسيًر"، وذلك "دعمًا للقضية الفلسطينية ونصرة لشعبنا المقاوم في غزة"، موضحًا أنّ "المقاومة الإسلامية في البحرين" مستمرة في تحركها، و"لن توقف عملياتها إلا بتوقف العدوان الصهيوني على غزة".
وفي السياق، نشر التنظيم مشاهد حول استهدافه شركة النقل البري الإسرائيلية "تراك نت" في إيلات.
كانت هذه تفاصيل خبر "المقاومة الإسلامية في البحرين" أعلنت استهداف هدف إسرائيلي في إيلات ونشرت مشاهد من تنفيذ العملية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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