منيمنة: نعمل على مشروع قانون لحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية

ذكر النائب إبراهيم منيمنة أنّ "لا صحة للأخبار المتداولة عن تقديمنا مشروع قانون لحظر تطبيق تيك توك في لبنان".
ولفت، في تصريح، إلى أنّ "الحقيقة أنّنا نعمل على مشروع قانون لحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية، وسنضع الرأي العام في تفاصيله فور تقديمه للمجلس النيابي، كما أننا ندرس الخيارات الممكنة لحماية القاصرين عبر مختلف التطبيقات الاجتماعية".
ويأتي ذلك في وقت تتبع فيه الأجهزة الأمنية في لبنان أفراد عصابة استدرجوا قاصرين عبر "تيك توك" واغتصبوهم وقاموا بابتزازهم.
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