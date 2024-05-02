الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة ستكلف بين 40 إلى 50 مليار دولار على الأقل

اعلن مدير المكتب الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن "إعادة إعمار غزة ستكلف بين 40 إلى 50 مليار دولار على الأقل"، مشيرا الى ان "معدل الفقر في غزة صاعق وارتفع من 38% إلى أكثر من 60%".

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