الشرطة البريطانية اعتقلت 45 شخصا خلال احتجاج لمنع توقيف مهاجرين وترحيلهم

اعتقلت الشرطة البريطانية 45 شخصا خلال محاولة محتجين منع إخراج مهاجرين من أماكن إقامتهم المؤقتة مع بدء السلطات اجراءات ترحيلهم إلى رواندا.
وطوّق عشرات الأشخاص حافلة يعتقد أنّها كانت متّجهة لنقل مهاجرين غير شرعيين من فندق في منطقة بيكهام إلى البارجة "بيبي ستوكهولم" الراسية في ميناء بورتلاند في دورست، بعدما استأجرتها السلطات لاستيعاب مئات المهاجرين.
وجرى تنظيم احتجاجات أخرى في جميع أنحاء البلاد لمنع شرطة الهجرة من توقيف مهاجرين.
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