بن زايد ويائير لبيد.. أول لقاء إماراتي إسرائيلي رفيع معلن منذ بدء الحرب على غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - التقى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الخميس، في أول لقاء إماراتي إسرائيلي معلن منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولم يذكر بيان الوزارة مكان وزمان انعقاد اللقاء، إلا أن القناة "12" العبرية ذكرت أن بن زايد ولابيد التقيا في أبوظبي.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان إن بن زايد ولبيد بحثا "آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، ولا سيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة". وأضافت أن الوزير أشار خلال اللقاء إلى "الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين".

وبحسب البيان، فقد شدد بن زايد على "أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة". وتقيم الإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ أن طبّعت العلاقات معها عام 2020 في إطار "اتفاقات أبراهام" بوساطة أميركية.

ويأتي اللقاء الأول من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت تحضّ الدول الغربية دول الخليج على لعب دور أكبر لطرح حلّ شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع تعثّر المفاوضات بين الاحتلال وحركة حماس للتوصل إلى هدنة وتبادل أسرى.

مطلع إبريل تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل محمد الخاجة خلال حضوره إفطارا رمضانيا في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.



وضم الإفطار “مئات الضيوف من جميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي”، بحسب ما نشره هرتسوغ عبر حسابة على منصة إكس. وأثارت صورة السفير انتقادات واسعة بعد أن تم تصويره وهو جالس بجوار الرئيس الإسرائيلي، أثناء الإفطار.

وفي آخر تطورات الهدنة، قالت حركة حماس مساء اليوم، إنها سترسل قريباً وفدها إلى مصر من أجل إجراء مزيد من محادثات وقف إطلاق النار في غزة، موضحة في بيان أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية "أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بشأن مفاوضات وقف العدوان على شعبنا".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ209 على التوالي، وسط قصف عنيف يخلّف مئات الشهداء والجرحى يومياً، في وقت يكثف الاحتلال استهداف المنظومة الصحية في القطاع المحاصر، فيما تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية، من وقت إلى آخر، استهداف آليات الاحتلال وتجمعاته في عدة محاور من قطاع غزة.

المصدر: يمن شباب نت + فرانس برس+ العربي الجديد