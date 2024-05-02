غارة إسرائيلية تستهدف مبنى أمن الدولة في دمشق

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر سورية، بأن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى فرع أمن الدولة السوري في منطقة “نجها” بريف دمشق.

قالت مصادر سورية، إن عدوان صهيوني قبل قليل على موقع للجيش العربي السوري في جنوب غرب دمشق، بالتزامن مع تحليق مسيرات استطلاعية صهيونية عند الشريط الفاصل مع الأراضي المحتلة .

السودان.. مقتل وإصابة 5 من العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، مقتل اثنين من سائقيها على يد مسلحين في جنوب دارفور بالسودان، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين من موظفي اللجنة الدولية.

و أكد المدير الإقليمي للجنة في أفريقيا، باتريك يوسف، في بيان له عبر منصة "إكس"، أن "أولوية اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتمثل في دعم الأشخاص الأكثر تضررا من هذه المأساة، ولا سيما أقارب الضحايا وزملائهم".

وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

و ظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

و اتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.

و توسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.