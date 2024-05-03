"اليونيسكو" تمنح جائزتها لحرية الصحافة للصحفيين الفلسطينيين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - منحت منظمة التربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" اليوم الخميس، جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال رئيس لجنة التحكيم الدولية ماوريسيو فايبل "في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية".

ويصادف يوم غد الجمعة، اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يأتي هذا العام في وقت قتلت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي 135 من العاملين في القطاع الإعلامي منذ السابع من أكتوبر الماضي، واعتقلت 100 صحفي وصحفية، منذ ذلك التاريخ، تبقى منهم رهن الاعتقال 45 صحفيا، حُوّل معظمهم إلى الاعتقال الإداري، فيما لا يزال 4 صحفيين في عداد المفقودين.