وزير الري: تطوير وصيانة المنشآت المائية للحفاظ على البنية التحتية لها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن أعمال التطوير والصيانة التي تنفذها أجهزة الوزارة، تهدف للحفاظ على البنية التحتية للمنشآت المائية والمرافق الحيوية الملحقة بها مثل الأهوسة، وذلك ضمن أعمال إحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر بكافة مكوناتها واتخاذ أي قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر والأهوسة الملحقة بها.

جاء ذلك خلال تلقى وزير الري، تقريرا من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى حول الموقف التنفيذى لعملية عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط.

وأوضح سويلم، أنه يجري حاليا تنفيذ عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، وذلك بتجديد بوابات القنطرة والهويس والتي تشتمل على جسم البوابات المعدني وجميع قطعها ومكوناتها الميكانيكية والكهربائية ومكونات منظومة التشغيل كاملة ورفع كفاءة وتحديث كامل لمنظومة التشغيل الكهروميكانيكي.

وأضاف أن الأعمال المنفذة تضمنت تجفيف حوض الهويس وتطهيره، والكشف عن الهيكل الخرساني لفرش الهويس والحوائط، وتصنيع البوابات الأربع الجديدة للهويس بالكامل، وصيانة بوابات مفيض دمياط، وتغيير أنظمة تشغيل بوابات الهويس، وتصنيع جاملون فوق فتحات المفيض لتعديل نظام تشغيل بوابات المفيض، وتنفيذ أعمال المراشمة والدهان اللازمة ، ويجرى تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية وغرفة التحكم لتشغيل الهويس.

وبالتزامن مع عملية صيانة هويس قناطر دمياط، أكد الدكتور سويلم أنه تتم حاليا أعمال تدعيم وتأهيل الكوبري الخرساني الثابت أعلى سد ومفيض وهويس دمياط بنسبة تنفيذ تصل إلى 35٪، لتحسين الحالة التشغيلية وضمان استقرار الكوبري لأداء عمله ورفع كفاءته.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء سد ومفيض وهويس دمياط عام 1989 ويتكون من سد ترابي ومفيض من خمس فتحات وهويس ملاحي من الدرجة الأولى وكوبري فوق المفيض حمولة 60 طنا.