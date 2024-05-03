اندلاع حريق في "اتصالات الجزائر" والشركة تصدر بيانا

ياسر رشاد - القاهرة - اندلع حريق في شركة "اتصالات الجزائر"، أمس الخميس، فيما أفادت الشركة في بيان لها أنه تم احتواء الحريق الذي طال المديرية العامة لاتصالات الجزائر في لحظاته الأولى بتفعيل نظام الإنذار وإجلاء العاملين.

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن الشركة بيانا قالت فيه إنه بالتوازي مع عملية الإجلاء، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموظفين من دون وقوع حوادث تمس سلامة الأشخاص، بفضل سرعة الاستجابة والتفاعل الإيجابي للعمال وفرق الأمن.

وأضافت الشركة أنه تم احتواء الحريق بالاستعانة بمصالح الحماية المدنية قبل أن يتوسع، كما تم تجنيد الفرق التقنية من أجل إعادة تشغيل خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق 1500 في أقرب الآجال عقب تسجيل بعض التذبذبات.

يذكر أنه في أكتوبر أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، أن حريق غابة "بوزوران" في بلدية باتنة تمت السيطرة عليه بشكل كامل.

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن المديرية بيانا أوضحت فيه مستجدات الحرائق في جميع ولايات البلاد، حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكشفت الحماية المدنية أن إجمالي عدد تدخلاتها خلال 24 ساعة، بلغ 2996 تدخلا، بمتوسط تدخل كل 28 ثانية، فيما سجلت المصالح وقوع 197 حادث مرور خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى 11 تدخلا بسبب حرائق الغطاء النباتي.

وزير خارجية السعودية يبحث مع نظرائه من الجزائر والنرويج وسريلانكا الأزمة بقطاع غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، مع نظرائه من الجزائر أحمد عطّاف والنرويج إسبن بارث ايدي وسريلانكا علي صبري، المستجدات على الساحة الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة.

الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن اللقاءات جاءت، كل على حدة، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في الرياض.

كما تم خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وكل من الجزائر والنرويج وسريلانكا، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة.

وزير المالية السعودي: الاقتصاد تأثر بحرب غزة

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن نزاعات المنطقة تفرض الكثير من الضغوط على المشاعر، لافتا إلى تأثر الاقتصاد بالمزاج العام في إشارة إلى حرب غزة.

وقال في كلمته أمام "المنتدى الاقتصادي العالمي" الذي تحتضنه العاصمة الرياض: "في المملكة العربية السعودية وخلال السنوات القليلة الماضية وضعنا هدفا استراتيجيا واضحا وهو خفض التصعيد في المنطقة".



