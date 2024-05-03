عاجل.. اندلاع حريق في الجليل الغربي وصفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت قناة 12 العبرية: بأنه عقب دوي صفارات الإنذار بالجليل الغربي تم رصد إطلاق صاروخ اعتراضي تجاه هدف مشبوه في يركا.

وذكرت قناة 13 العبرية، أن حريق اندلع في الجليل الغربي قرب يركا عقب سقوط جسم مشبوه بعد دوي صفارات الإنذار.

وانطلقت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات التي لم يتم إخلاؤها في الجليل

وقال أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال عبر حسابه: متابعةً لتفعيل صافرة الإنذار، اعترض مقاتلو الدفاع الجوي بنجاح قطعة جوية معادية عبرت من لبنان باتجاه المنطقة، وقد لحق ضرر مادي طفيف في بلدة جولس نتيجة شظايا الصاروخ الاعتراضي.