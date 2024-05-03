خارجية بريطانيا: فرضنا عقوبات على مجموعات وأفراد متطرّفين بسبب عنف المستوطنين بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، عن فرض عقوبات على مجموعات وأفراد متطرّفين بسبب عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضحت أنّ "العقوبات تستهدف مجموعتين تقودان الهجمات و4 أفراد مسؤولين مباشرة عن العنف ضد الفلسطينيين".

في السياق، ذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أنّه "يتعين على السلطات الإسرائيلية توقيف المتورطين في عنف ضد الفلسطينيين بالضفة".

وازداد عنف المستوطنين في الضفة الغربية بحق الفلسطينيين، مع الحرب الإسرائيلية على غزة، إضافة ازدياد توسيع المشاريع الاستيطانية مع السلطات الإسرائيلية.