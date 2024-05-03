"أنصار الله": سنستهدف كافة السفن المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة بالبحر المتوسط بأي منطقة تطالها أيدينا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، عن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد، عبر استهداف "كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا".

وأكّد، في بيان تلاه خلال مسيرة حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء دعمًا لغزة، أنّه يبدأ تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد "من ساعة إعلان هذا البيان"، وذلك تنفيذا لتوجيهات زعيم الحركة عبدالملك الحوثي في "الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات المقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم ومع تعنت العدو الإسرائيلي والأميركي".

ولفت في هذا الصدد، إلى أنّ "القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات المعركة في قطاع غزة من استمرار للعدوان الإسرائيلي والأميركي والتحضير لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية تستهدف منطقة رفح، وكذلك نتابع العرض المطروح على المقاومة والذي يريد فيه العدو انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاق النار",

وشدد سريع على أنّه "في حال اتجه العدو الإسرائيلي إلى شن عملية عسكرية عدوانية على رفح، فإن القوات المسلحة اليمنية ستقوم بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرور في منطقة عمليات القوات المسلحة وبغض النظر عن وجهتها".

وأكّد أنّ القوات المسلحة اليمنية "لن تتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة".

كلام سريع جاء خلال مسيرة حاشدة في صنعاء تحت عنوان "وفاء يمن الأنصار لغزة الأحرار"، دعمًا لشعب الفلسطيني، وتأكيدًا على "الاستعداد لخوض الجولة الرابعة من التصعيد".

وشهد ميدان السبعين في صنعاء حضورا فاق الأسابيع السابقة أكبر من سابقيه استجابة لدعوة عبدالملك بدرالدين الحوثي في خطابه الخميس.

ورفع المحتشدون في المسيرة الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية المناهضة للسياسة الأميركية في المنطقة والعالم، مؤكدين أنهم "لن يخلوا الساحات وسيواصلون خروجهم حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة"، وفق ما نقلت قناة "المسيرة" اليمنية.

وعبر المشاركون في المسيرات عن "تأييدهم ومباركتهم لجولة التصعيد الرابعة التي كشف عنها الحوثي في خطابه الأسبوعي أمس الخميس، والتي تستعد لها القوات المسلحة اليمنية في مواجهة ثلاثي الشر أميركا وبريطانيا وكيان العدو، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني وردا للعدوان الأميركي البريطاني على اليمن"، وفق بيان صدر عن المسيرة.

وأكد المحتشدون مباركتهم واستعدادهم للمشاركة في "أي جولة تصعيد مقبلة".