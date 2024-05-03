15 كيلو مترًا على ظهور الحمير.. حكاية أغرب سباق في الفيوم- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

شهدت قرية معصرة صاوي بمحافظة الفيوم، أحد أغرب السباقات في العالم، بعد أن نظم مجموعة من الشباب مسابقة بالحمير امتدت مسافة 15 كيلو مترا.

الدكتور إبراهيم الشاهد ابن قرية معصرة صاوي يقول، إن السباق الغريب يأتي ضمن إطار الاحتفال بمولد الشيخ "تندود" صاحب المقام الموجود بقرية الزاوية الخضراء بمركز سنورس.

ويضيف الشاهد، أن اليوم الثانى لمولد الشيخ "تندود" يحتفل مواطنو قرية معصرة صاوى التابعة لمركز طامية بتنظيم مراسم تشمل إكسسوارات العرسان، والحلوى، ولعب الأطفال، بالإضافة إلى المراجيع والألعاب النارية ثم يختتم الاحتفال بسباق الحمير المزينة.

ويضيف أن من المراسم والتقاليد المعتادة لأبناء قرية، معصرة صاوى قبل المولد اختيار حمار يتم تصفيفه لدى أحد قصاصي الحمير، وتزينه بالورود، مع إعداد "بردعة" مزينة بألوان الطيف، حيث يجرى بعد ذلك سباقا، يبدأ من أمام مقام الشيخ "تندود" بسنورس مرورا بجبلة وصولا لقرية معصرة صاوي، حتى مقام الشيخ صالح.

يضيف عثمان إبراهيم، أحد أبناء القرية، أن هذا السباق يجري تنظيمه بين شباب القرية في مثل هذه التوقيت من كل عام وقت الاحتفال بمولد الشيخ "تندود"، مشيرًا إلى أن العشرات من شباب القرية يقومون بتجهيز الحمير ووضع الحناء على ظهورها لتغيير لونها وصبغ شعرها بالبني الفاتح ليكون قريبا من لون الأحصنة، ثم يضعون السرج على ظهر الحمار، ويركب الشاب ممسكًا باللجام ويصطفون في طوابير متساوية ثم ينطلق السباق من قرية المعصرة مرورًا بقرية جبلة، حيث ينتظر بعض من شبابها للدخول في السباق معهم قاطعين مسافة 16 كيلو مترًا، وينتهي السباق في مولد "تندود" بقرية الزاوية الخضراء بسنورس، ويقومون بربط الحمير في ساحة فضاء هناك ثم يتناولون وجبة الإفطار ويبدأون الاحتفال بالمولد وشراء الحلوى والألعاب لأطفالهم ثم ينهون احتفالهم بركوب الحمير والدخول في سباق العودة للقرية.