من هو الطبيب الفلسطيني عدنان البرش شهيد سجون الاحتلال؟

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر اسم الطبيب الشهيد عدنان البرش في الأكثر بحثًا على منصة "إكس" بعد خبر وفاته، في أحد السجون الإسرائيلية.

ونعاه متابعوه وزملاوه الأطباء، وكان آخر ما نشره صورة للطبيب غسان أبو ستة أحد الناجين من مجزرة المعمداني، وكتب عليها: نموت واقفين ولن نركع.. ومثل ما حكيت.. "ما يبقى في الوادي إلا حجارتو... واحنا حجارتو"

وفي السطور التالية أبرز المعلومات عن البرش:

حصل البرش على شهادة الثانوية العامة من مدرسة حليمة السعدية في غزة.

سافر إلى رومانيا ونال شهادة البكالوريوس في كلية الطب بجامعة يانش، وحصل أيضاً على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة الأزهر في غزة.

بعد عوده استكمل مسيرته التعليمية وتخصص في جراحة العظام والمفاصل، وحصل على البورد الأردني والبورد الفلسطيني، ثم نال الزمالة البريطانية في جراحة الكسور المعقدة في لندن.

ثم تولى البرش رئاسة قسم العظام بمستشفى الشفاء، وظل أحد أعمدته الطبية.

انتشر مقطع فيديو نوفمبر الماضي، يُوثق لحظة إصابة الدكتور عدنان البرش أثناء إجرائه لعملية في المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وظهر البرش في الفيديو غارق في دمائه بعد إصابته جراء قصف إسرائيلي استهدف المستشفى، فيما جرت عملية مداواته وسط الظلام، بسبب انقطاع الكهرباء في المستشفى.

أصر البرش على استكمال عمله، وذهب إلى المستشفى الإندونيسي، ثم دخلت القوات الإسرائيلية وأجبرتهم على الخروج بالقوة واضطُّر إلى إخلاء المستشفى ثانيةً.

عمل بعدها في مستشفى العودة في بيت لاهيا، إلى أن اقتحمت القوات الإسرائيلية هذا المستشفى أيضًا، ثم اعتقل عدنان في ديسمبر الماضي، وبقي في السجن.

قالت مصادر فلسطينية إن البرش تعرض لتعذيبٍ قاسٍ جداً وقُتل على إثره.