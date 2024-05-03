بالصور.. ختام أنشطة القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، ختام أنشطة القافلة الدعوية الكبرى بالمحافظة.

كانت القافلة، انطلقت اليوم الجمعة، بمسجد الزيات بالقلج مركز الخانكة، التابع لأوقاف الخصوص، حيث تضمنت مقرأة قرآنية للأئمة أصحاب الأصوات الحسنة، وقراءة سورة الكهف، ثم مجلس ذكر للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، تبع ذلك حلقة إيمانية للدعاء إلى الله تعالى بأن يحفظ البلاد والعباد ويرفع الكرب عن المكروبين.

وقال وكيل أوقاف القليوبية، في بيان له، إن الفاعلة تناولت موضوع "قيمة العمل"، مشددًا على ضرورة إتقان العامل والصانع لعمله والأمانة فيه، كما تضمنت درس للواعظات تهاني عنانى، و فاطمة الجيوشي، وآية خفاجة، اللاتي أجابت على تساؤلات وفتاوى السيدات بمنطقة القلج، كما شملت أيضًا لقاءً للأطفال بحضور الدكتورة هدى حميد مسؤول ملف الطفل بوزارة الأوقاف، ورحمة محجوب فنانة العرائس بحضور 500 طفل، بهدف غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، والحفاظ عليهم من التيارات المنحرفة والمتطرفة.