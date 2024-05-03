عاجل.. وفاة محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني متأثرا بإصابته

ياسر رشاد - القاهرة - توفي محمد نجل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد الجيش السوداني، اليوم الجمعة، متأثرا بجراحة داخل إحدى مستشفيات تركيا .

وتعرض محمد عبد الفتاح البرهان، لحادث سير بتاريخ 8 مارس، في منطقة بيلكنت بالعاصمة التركية أنقرة، عندما كان يقود دراجة نارية، لتأتي سيارة مسرعة وتصدمه، لتنقلب دراجته من شدة الحادث، ويسقط على إثرها لمسافة أمتار، وفقا لصحيفة "السوداني".

وحضرت فرق الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، وتم القبض على سائق السيارة.

وكانت تقارير محلية سودانية، أفادت وقت وقوع الحادث، أن حالة محمد البرهان خطيرة، وتم نقله إلى العناية المركزة.