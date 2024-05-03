شرف الدين: يُفترض أن تناقش الهبة الأوروبية بأول جلسة للحكومة وتُعرض للتصويت وهذا الكلام لن يعجب ميقاتي

أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، أنّه من المفترض أن تناقش الهبة الأوروبية في أول جلسة لمجلس الوزراء وتعرض للتصويت، موضحًا أنّ "هذا الكلام لن يعجب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي"، وقال: "في ناس بتنشرى وناس بتسكت".

ورأى، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، أنّ هبة المليار يورو الأوروبية هي "رشوة".

ويأتي كلام شرف الدين في إشارة إلى رغبة الاتحاد الأوروبي في ابقاء النازحين السوريين في لبنان.