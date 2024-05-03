مفتي طرابلس افتتح مسجدًا في بقاعصفرين ودعا أهالي بشري لتسوية النزاع ضمن إطار الملفات والخرائط

رعى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام افتتاح مسجد الجواد في بلدة بقاعصفرين- الضنية، في حضور النائبين جهاد الصمد وعبد العزيز الصمد، حيث أكّد في خطبة الجمعة "أهمية بناء المساجد في المجتمع الإسلامي ونشر مبادىء الدين والتوعية فيه، وضرورة التعامل باحترام وأخلاق بين المسلمين وغيرهم، خصوصاً مع جيرانهم".

ودعا أهالي بشري إلى "تلقف اليد الممدودة إليهم من اهالي بقاعصفرين من أجل تسوية النزاع بينهم بطريقة سليمة وسلمية ضمن إطار الملفات والخرائط الرسمية".