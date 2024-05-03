رعى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام افتتاح مسجد الجواد في بلدة بقاعصفرين- الضنية، في حضور النائبين جهاد الصمد وعبد العزيز الصمد، حيث أكّد في خطبة الجمعة "أهمية بناء المساجد في المجتمع الإسلامي ونشر مبادىء الدين والتوعية فيه، وضرورة التعامل باحترام وأخلاق بين المسلمين وغيرهم، خصوصاً مع جيرانهم".
ودعا أهالي بشري إلى "تلقف اليد الممدودة إليهم من اهالي بقاعصفرين من أجل تسوية النزاع بينهم بطريقة سليمة وسلمية ضمن إطار الملفات والخرائط الرسمية".
كانت هذه تفاصيل خبر مفتي طرابلس افتتح مسجدًا في بقاعصفرين ودعا أهالي بشري لتسوية النزاع ضمن إطار الملفات والخرائط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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