المكاري: لبنان حريص على الدفاع عن حقوق أبنائه بصفة عامة وإعلامييه الذين استشهدوا في الجنوب

نظمت سفارة تونس في دارة سفير تونس بوراوي الامام، استقبالا لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، على شرف إعلاميين وصناع محتوى لبنانيين، تقدّمهم وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري ونقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي.

وفي مستهلّ اللقاء، أعرب السفير الامام عن تقديره وشكره لكل الإعلاميين اللبنانيين، وقال: "أردنا اليوم، من منطلق ما نتقاسمه من مبادئ إنسانية وقيم أخلاقية، أن نستذكر سويًا تضحيات هؤلاء الأبطال، الإعلاميين، من فلسطينيين ولبنانيين، الذين بفضل دمائهم الزكية، سقطت أقنعة من يتشدقون بقيم الحرية والديمقراطية والعدالة والإنسانية، وازداد في المقابل تمسكنا بهذه القيم الإنسانية التي ستبقى بوصلة كل إنسان حر في العالم، ولان استشهادهم كان من أجل الحياة، فإن إرادة الحياة ستنتصر ما دام هناك نساء ورجال يؤمنون بهذه الرسالة النبيلة".

بدوره،ذكر الوزير المكاري أنّ "الهدف الأساسي هو حماية حرية الرأي في لبنان، مهما كلف الثمن، وأن لبنان حريص على الدفاع عن حقوق أبنائه بصفة عامة وإعلامييه الذين استشهدوا في جنوب لبنان"، مشيرا الى الإجراءات القانونية والقضائية التي باشرتها الوزارة والحكومة اللبنانية في هذا الصدد.