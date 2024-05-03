طوني فرنجية: مراهنات وشبكات دعارة ومخدرات تضرب المجتمع وإغراءات أوروبية لإبقاء النازحين

ذكر النائب طوني فرنجية، في تصريح، أنّ "بين المراهنات، شبكات الدعارة والمخدّرات يتم ضرب المجتمع اللبناني وإفقاره بشكل ممنهج. أمّا حزمة الإغراءات الأوروبية فتأتي لإبقاء النازحين"، السوريين في لبنان. وسأل: "هل المطلوب ضرب اللبنانيين وبخاصة المسيحيين لتهجيرهم واستبدالهم بمن يتمّ تمويل بقائهم؟".

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