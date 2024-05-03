"الجديد": الرد اللبناني على الورقة الفرنسية بات جاهزًا وستتسلمه سفارة فرنسا بالساعات المقبلة

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "الرد اللبناني فيما يتعلق بالورقة الفرنسية بشأن الجنوب بات جاهزًا وستتسلمه السفارة الفرنسية في الساعات المقبلة". إلى ذلك، أشارت إلى أنّ ملف الهجرة الموسمية إلى أوروبا لمواطني الدول التي يتواجد فيها نازحون سوريون، والذي أعلن عنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، "لم يُقارب في عين التينة والآلية التنفيذية لحل ملف النزوح في يد الحكومة".

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