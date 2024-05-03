رئيس الأركان الإسرائيلي: نخوض حربًا طويلة ونحن عازمون على مواصلتها

أشار رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إلى "أننا نخوض حربًا طويلة ونحن عازمون على مواصلتها"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويتعرّض هاليفي إلى انتقادات من مسؤولين إسرائيليين خصوصًا من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن التعيينات الجديدة في الجيش الإسرائيلي، والتي صادق عليها وزير الدفاع الإسرائيلي بوآف غالانت بتوصية من هاليفي، ما يشير إلى عمق الخلافات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيليّة، بأنّ "عددًا من الضبّاط الكبار في ​الجيش الإسرائيلي​ يتواصلون مع محامين، قبل بدء التّحقيقات في أحداث 7 تشرين الأوّل الماضي"، وحول الفشل في مواجة عملية "طوفان الأقصى"، مشيرةً إلى أنّ "استقالة هاليفي​ متوقَّعة في الفترة المقبلة، ونقاش يدور بشأن خليفته".