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بالصور.. إصابة 5 أشخاص في حريق نخيل بأسوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أصيب 5 أشخاص في حريق شب اليوم الجمعة، فى مجموعة أشجار للنخيل وانتقل إلى عدد من المنازل بقرية الفؤادية بكوم أمبو في أسوان.

وتلقى اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم امبو، بنشوب حريق في زراعات للنخيل بقرية الفؤادية، وامتدت النار للمنازل المجاورة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أن الحريق أسفر عن إصابة 5 أشخاص باختناقات نتيجة الدخان المتصاعد، هم: "إيمان أشرف محمد 20 سنة، ويحيى عبد الموجود 17 سنة، محمد ياسر محمد 16 سنة، وسعاد أشرف محمد 18 سنة، صفاء عبد المنعم حمدي 21 سنة"، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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