150 دولار في الساعة.. "التعليم" تعلن وظيفة جديدة بهذا التخصص -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، أن هناك وظيفة خاصة بإحدى التخصصات في التعليم الفني، يصل أجرها إلى حوالي 150 دولارًا في الساعة الواحدة.

وأضاف خلال تصريحات سابقة، في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يعرض عبر قناة cbc، أن التخصص هو "لحام تحت المياه" بمدرسة "ظهر" للتكنولوجيا التطبيقية في بورسعيد، بالتعاون مع وزارة البترول وشركة إيني.

وأشار إلى أن هذا التخصص تحت الإنشاء، مؤكدا أن شروط الوظيفة تأتي كالآتي:

_ أن يكون الطالب متفوقًا في اللغة الإنجليزية وفي السباحة والغطس.

_ أن يكون حاصلًا على الإعدادية بنسبة 90%، ويمتلك اللياقة البدنية ونظر جيد.

_ أن يمتلك التوافق العضلي والعصبي حتى يستطيع القيام بالمهام المكلف بها. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا).

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