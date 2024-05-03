حمدان: ندعم كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته

زار وفد من "حركة الناصريين المستقلّين- المرابطون" يترأسه مصطفى حمدان، مقر الجبهة الديمقراطية المركزي في مخيم مار الياس، مقدماً التهاني والتباريك للجبهة بنجاح أعمال مؤتمرها الوطني العام الثامن وانتخاب اللجنة المركزية الجديدة وانتخاب فهد سليمان أميناً عاماً، ونائبي الأمين العام علي فيصل وماجدة المصري وتسمية اللجنة المركزية للرفيق نايف حواتمة رئيساً للجبهة.

وأكّد حمدان على "دعمه لكفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته وصمود غزة والضفة والقدس في مواجهة العدوان الوحشي وحرب الإبادة للكيانية الوجودية للشعب وحقوقه"، متمنيًا "مزيد من التقدم نحو إنجاز الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني".