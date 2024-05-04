بدءا من هذا الموعد.. السعودية تمنع دخول مكة المكرمة دون تصريح

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت السلطات السعودية بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التى تقتضى حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارًا من يوم السبت 25 / 10 / 1445 هـ الموافق 4 / 5 / 2024 م، وذلك بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمنى المؤدية إلى العاصمة المقدسة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد السلطات السعودية أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1445 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل فى المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.