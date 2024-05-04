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وزير الخارجية الصومالي يلتقي نظيره الموريتاني

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، اليوم، نظيره الموريتاني محمد سالم ولد ‏مرزوك، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة ‏الإسلامي لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في بانجول بغامبيا.‏
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ‏والتعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام ‏المشترك‎.‎

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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