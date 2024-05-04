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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الصومالي يلتقي نظيره الموريتاني والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
التقى وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، اليوم، نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في بانجول بغامبيا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.