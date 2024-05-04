بالصور.. محافظ الإسكندرية يعلن الطوارئ استعدادًا لعيد القيامة وشم النسيم



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات، لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وكلف رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمرور الميداني على مدار اليوم، والتنسيق مع جميع المديريات لشن حملات مفاجئة بجميع القطاعات لمتابعة استعدادات المحافظة.

وشدد الشريف، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لاسيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات، حفاظًا على سلامة المواطنين.

ووجه المحافظ، بتكثيف أعمال النظافة على مستوى الأحياء، فضلًا عن الاهتمام بعمل الصيانة الدورية اللازمة لجميع المساجد في أنحاء الإسكندرية، ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشكل فوري.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي هاتف محمول.

وأجرى محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة؛ جولة تفقدية موسعة على طريق الكورنيش والمتنزهات والميادين العامة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد الربيع.

شارك في الجولة، اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، واللواء محمد سحلول رئيس حي منتزه أول، والمهندسة رشا شوقي مدير إدارة الرصد البيئي بالمحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية.