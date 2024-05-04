خلف الحبتور: مجموعة الحبتور مستعدة للتكفّل بعلاج الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء من عصابة "التيك توك"

رجل الأعمال الإماراتي ​خلف الحبتور في تصريح له، الى انه "صدمتني الأخبار المتداولة عن عصابة "التيكتوك" في لبنان التي تستدرج الأطفال والقُصّر وتعتدي عليهم جنسياً وتجبرهم على تعاطي المخدرات"، مضيفا :"شيء لا يتصوره العقل، وسلوك غير بشري ودنيء، لا أجد كلمات مناسبة لوصف قباحته".

واضاف :"نحن على أتم الاستعداد في مجموعة الحبتور للتكفّل بعلاج هؤلاء الأطفال وتوفير كل ما يحتاجونه من علاج نفسي وجسدي. ولقد قمنا بالفعل بالتواصل مع الجهات المختصّة في لبنان للبدء بذلك في أقرب وقت".

واسف الحبتور لانه أصبح بإمكان المجرم اليوم أن يدخل إلى قلب بيوتنا عن طريق الهاتف الجوّال في يد الأطفال، وبالتحديد تطبيق تيك توك وأدعو الأهل لمنع أطفالهم تماماً من استخدامه، ومراقبة كل ما يقومون به على الإنترنت. اللهم انتقم من هؤلاء المجرمين واحفظ كل أطفال العالم.