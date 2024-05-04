"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "الحذر الشّديد يسود المنطقة الحدوديّة في القطاع الشرقي من ​جنوب لبنان​ هذا الصّباح، انطلاقًا من سهل المجيدية، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتّى شبعا ومزارعها، بعد أن وسّعت القوّات الإسرائيليّة دائرة اعتداءاتها ضدّ المنطقة، مستهدفةً شبعا، مزرعة حلتا، الفرديس، راشيا الفخار، أطراف كفرشوبا وكفرحمام".

وأشار إلى أنّ "الطيران التّجسّسي الإسرائيلي لا يزال يقوم بطلعات استكشافيّة تجسسيّة فوق حاصبيا و​مزارع شبعا​ المحتلّة، وصولًا حتّى البقاع الغربي وإقليم التفاح".