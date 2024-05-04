أكدت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، انه "لم يتم الاعلان عن دعوة لاجراء مباراة للسلك الخارجي، خلافًا لما نشرته بعض وسائل الاعلام والتواصل"، مشيرة إلى ان "اي اعلان في هذا الشأن يصدر وفقا لاصول النشر الخاصة باعلان المباريات".
وتمنت على وسائل الاعلام والتواصل كافة التأكد "من الاخبار المتعلقة بالمجلس من مصادرها المعنية قبل نشرها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة مجلس الخدمة المدنية: لم يتم الاعلان عن دعوة لاجراء مباراة للسلك الخارجي خلافًا لما تم نشره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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