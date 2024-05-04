قصف اسرائيلي على أطراف الناقورة وعلما الشعب وجبل بلاط

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن "مدفعية اسرائيلية استهدفت جبل بلاط لجهة بلدة راميا بعدد من القذائف"، مشيرة الى ان "اطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب تعرضت لقصف مدفعي اسرائيلي".

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