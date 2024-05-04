شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك .. العثور على 3 جثث في موقع اختفاء سياح والان نبدء بالتفاصيل



وأضاف المكتب في بيان، إن مختبرًا حكوميًا سيتولى فحوص الطب الشرعي للجثث للتعرف على هوياتها.

وتابع البيان أن المحققين يواصلون تفتيش المنطقة الوعرة التي عثر فيها على الجثث بحثا عن أدلة إضافية.



كان مكتب المدعي العام قد أعلن في وقت سابق أن الأخوين الأستراليين كالوم وجيك روبنسون والأمريكي كارتر رود، شوهدوا آخر مرة في 27 إبريل.

وكان الرجال الثلاثة في عطلة لممارسة

عنف منتشر وتعد باخا كاليفورنيا واحدة من أكثر الولايات المكسيكية التي ينتشر فيها العنف، وتنصح وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الولاية بسبب ارتفاع معدل الجريمة والخطف.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية ردا على سؤال حول العثور على الجثث "علمنا بتلك التقارير ونراقب الوضع عن كثب".

كما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية بأن سفارة بلاده في المكسيك تعمل بشكل وثيق مع السلطات المكسيكية والشرطة الاتحادية الأسترالية.

الدمام - شريف احمد - قال مكتب المدعي العام في ولاية باخا كاليفورنيا بالمكسيك، إن السلطات عثرت على 3 جثث في موقع، حيث وردت تقارير عن فقدان سياح منهم أمريكي وأستراليان.وأضاف المكتب في بيان، إن مختبرًا حكوميًا سيتولى فحوص الطب الشرعي للجثث للتعرف على هوياتها.وتابع البيان أن المحققين يواصلون تفتيش المنطقة الوعرة التي عثر فيها على الجثث بحثا عن أدلة إضافية.كان مكتب المدعي العام قد أعلن في وقت سابق أن الأخوين الأستراليين كالوم وجيك روبنسون والأمريكي كارتر رود، شوهدوا آخر مرة في 27 إبريل.وكان الرجال الثلاثة في عطلة لممارسة رياضة ركوب الأمواج بالقرب من مدينة إنسينادا السياحية الشهيرة.وتعد باخا كاليفورنيا واحدة من أكثر الولايات المكسيكية التي ينتشر فيها العنف، وتنصح وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الولاية بسبب ارتفاع معدل الجريمة والخطف.وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية ردا على سؤال حول العثور على الجثث "علمنا بتلك التقارير ونراقب الوضع عن كثب".كما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية بأن سفارة بلاده في المكسيك تعمل بشكل وثيق مع السلطات المكسيكية والشرطة الاتحادية الأسترالية.