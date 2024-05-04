فرنسا تدين الهجوم على قافلة للصليب الأحمر في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت فرنسا مساء أمس ، "بمنتهى الحزم" الهجوم على قافلة إنسانية تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنوب دارفور والذي خلف قتيلين و3 جرحى.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، إن "فرنسا تدعو جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يفرض عليهم حماية العاملين في المجال الإنساني والصحي وضمان وصول المساعدات الإنسانية على نحو كامل وآمن وبلا عوائق".

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس مقتل اثنين من سائقيها وإصابة ثلاثة من موظفيها بإطلاق نار شنه مسلحون في ولاية جنوب دارفور بغرب السودان.

وأوردت في بيان أن فريقها "كان في طريق العودة لتقييم الوضع الإنساني لدى المجتمعات المتضررة من العنف المسلّح في المنطقة".

واندلع النزاع في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وأدت الحرب إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، حسب الأمم المتحدة.

تقارير أمريكية: الولايات المتحدة طلبت من قطر طرد حماس من أراضيها

أفادت تقارير أمريكية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من دولة قطر، "طرد" قيادة حركة حماس من أراضيها، إذا استمرت في رفض اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أوردت وكالة سبوتنيك.

ونقلت صحيفة أمريكية، نقلا عن مسؤول مطّلع، أن "وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سلّم هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الشهر الماضي".

وذكرت الصحيفة أيضا أن "المسؤولين في قطر، التي تستضيف القيادة السياسية لحركة حماس بناء على طلب من واشنطن، منذ عام 2012، كانوا يتوقعون أن يحدث ذلك منذ أشهر، وفقا لثلاثة دبلوماسيين مطلعين على الأمر".

وأمس الجمعة، وصل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) بيل بيرنز، إلى القاهرة، تزامنا مع وصول وفد من "حماس"، لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار.

وأكدت "حماس"، في بيان لها، على "الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار، الذي تسلمته مؤخراً، وأنها ذهبت إلى القاهرة، بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق".

ولكنها شددت على "ضرورة انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وعودة النازحين وإغاثة الشعب الفلسطيني وبدء الإعمار وإنجاز صفقة تبادل جادة".



وكانت صحيفة أمريكية، قد أفادت نقلا عن مسؤولين مصريين مطلعين، الجمعة الماضية، أن "إسرائيل أمهلت حركة حماس أسبوعا للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار وإلا ستبدأ عملية عسكرية في رفح".

وذكرت الصحيفة أن "مصر عملت مع إسرائيل، على اقتراح وقف إطلاق النار المعدل، الذي قدمته إلى حركة حماس، في نهاية الأسبوع الماضي".

ويتضمن الاقتراح الجديد في المرحلة الأولى، هدنة مدتها 40 يوما تقوم خلالها حركة حماس بإطلاق سراح ما يصل إلى 33 رهينة إسرائيلية من الأحياء، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وفي هذه المرحلة، التي ستستمر 6 أسابيع على الأقل، من المفترض أن تجري مفاوضات بين الطرفين على صفقة أكبر لتبادل الرهائن والأسرى ووقف القتال لمدة عام على الأقل.