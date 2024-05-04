برلماني: مقاطعة السلع أقوى سلاح لعودة الاستقرار للأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، أنه رغم المحاولات المستمرة من الدولة المصرية والحكومة في تخفيض الأسعار، إلا أن الأسعار لم تنخفض بعد بالشكل المطلوب.

وأوضح "أبو الدهب"، في بيان السبت، أن عدم انخفاض الأسعار في الأسواق حتى الآن بشكل مرضي للمواطنين يعود إلى عدة عوامل فهناك بعض التجار الجشعين الذين ينتبهون للحديث عن احتمالية رفع الأسعار، ويتسابقون على ارتفاع أسعار السلع ولا يلتفتون للحديث عن الانخفاض.

وتابع: الأسعار ثابتة لدى الكثير من التجار نظرًا لشرائهم السلع بالسعر القديم المرتفع وبالتالي يعرضوها للمستهلكين بنفس الأسعار ولكن عند شرائهم للسلع بالأسعار الحالية سيضطرون لتخفيض سعرها على المواطنين.

وأكد أحمد جلال أبو الدهب، أن المستهلك عليه عامل كبير في السيطرة على الأسعار بالأسواق حيث يجب التبليغ عن أي تاجر يحاول رفع الأسعار، وإما مقاطعة المنتجات التي يتم رفع سعرها بشكل مبالغ فيه وهي النصيحة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي قديما للمواطنين وحان وقت تنفيذها بعد تدهور حال الأسواق وأسعار السلع.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالتجربة الناجحة لأهالي بورسعيد في مقاطعة شراء الأسماك والتي امتدت لعدد كبير من المحافظات الأخرى.