نقلت اذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر سياسي تأكيده ان "اسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب والجيش سيدخل رفح سواء تمت الهدنة أم لم تتم". وفي وقت سابق، وصل وفد من حركة "حماس" إلى القاهرة من أجل إجراء مباحثات حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

كانت هذه تفاصيل خبر اذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر سياسي: لن نوافق على إنهاء الحرب والجيش سيدخل رفح سواء تمت الهدنة أم لم تتم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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