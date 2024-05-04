تيمور جنبلاط عرض مع وفود أهلية وبلدية قضايا إنمائية وحياتية وخدماتية عامة

عرض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، ضمن استقبالات السبت في قصر المختارة، مع وفود اهلية وبلدية واجتماعية، قضايا خدماتية وإنمائية وحياتية عامة، لا سيما مع وفد بلدي واهلي من الشوف، شكر له تأهيل وصيانة الطرق الرئيسية في قضاءي الشوف وعاليه، مطالبًا بأن تشمل القدر الممكن من الاعمال التأهيلية المطلوبة والحاجات الملحة لبلدات وقرى الشوف.

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