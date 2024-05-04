عبداللهيان: الجهود الإقليمية لوقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة أصبحت أكثر جديّة

أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في تصريح، إلى أنّ "الجهود الإقليمية لوقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة أصبحت أكثر جديّة"، وذلك تعليقًا على مشاركته في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في غامبيا.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنّ "وزير الخارجية المصري سامح شكري، التقى بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش فعاليات الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامى في بانجول في غامبيا.

وبحسب الخارجية المصرية، فقد "تطرق الجانبان إلى أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة وسبل إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني".

وأكّد عبداللهيان وشكري رفض بلديهما الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح جنوبي قطاع غزة.