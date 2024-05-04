إحياء سبت النور في كنيسة القديس برفيريوس في غزة بمشاركة عدد من نازحي القطاع

أحيت كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس في قطاع غزة سبت النور لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، بمشاركة عدد من النازحين المتواجدين في الكنيسة.
وحالت الحرب الإسرائيلية والحصار دون وصول شعلة النور المقدس من القدس، بعد أن فاض من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة.
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