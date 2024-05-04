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بوتين وزيلينسكى على قائمة المطلوبين عالميًا.. الحرب الروسية الأوكرانية "أكلت الأخضر واليابس"

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ياسر رشاد - القاهرة - تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات فى إعلانهم إدراج الرئيسان فولودومير زيلينسكى وفلاديمير بوتين على قوائم المطلوبين محاكمتهم عن الجرائم المرتكبة خلال القصف المتبادل فى الحرب الروسية الأوكرانية منذ 2021.

وقالت وكالة رويترز أن وزارة الداخلية الروسية أعلنت إدراج الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلينسكى على قوائم المطلوبين القبض عليهم، بالإضافة الى الرئيس الليتوانى السابق كاجا كالاس والذى صدر فى فبراير 2024، والذى وجهت له موسكو اتهامات بتدميره للأثار منذ عهد الاتحاد السوفيتى عندما كان يشغل منصب وزير الثقافة. 

وردت كييف على إعلان موسكو أن هذه الخطوة ما هى إلا تعبير عن فقر وإفتقاد روسيا لألة الدعاية والترويج لدورها فى حرب أوكرانيا، وذكر البيان الأوكرانى الإدراج السابق الذى أصدرته المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والذى لم يتم القبض عليه حتى الأن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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