"حزب الله" يعرض مشاهد من استهداف مبنيين في مستوطنة شتولا شمال إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - عرض "حزب الله" اللبناني، يوم السبت، مشاهد من عملية استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا شمال إسرائيل.

وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم أمس استهداف الأجهزة التجسسية في موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا، وتجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي عند نقطة ‏السروات مقابل بلدة يارون، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، فيما أكد "حزب الله" أن تل أبيب لا تزال في مأزق استراتيجي كبير وكل المؤشرات تدل على أنها خسرت الحرب ولم تحقق أيا من أهدافها.